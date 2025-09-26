Drunken Noodle

$0

Spicy Level Please select up to 1 Select... Choice of Meat Required* Please select 1 Select... Add-on Select... Drunken Noodle: No Opt Select... Gluten Free Opt Select...

Add to Cart 1

Pan-fried thick rice noodles with choice of meat with garlic basil sauce, chili, egg, onion, bell pepper and mixed vegetable.