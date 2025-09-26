Tom Yum Noodle Soup

$0

Noodle Substitution Select... Tomyum Noodle: No Opt Select... Spicy Level Please select up to 1 Select...

Add to Cart 1

Thin rice noodles in spicy and sour broth, sprouts, cilantro, onion, peanuts, shrimp, minced chicken, fish cake and fish ball topped with fried wontons and garlic.